L'OPERAZIONE

BELLUNO Pattuglie in ogni angolo della piazza, controlli anche agli ingressi dei locali. Se nel primo giovedì della rassegna Belluno di sera i commercianti speravano in un dispiego maggiore di forze dell'ordine per mantenere tutto sotto controllo, giovedì scorso vedere tante divise muoversi tra le persone lungo il liston li ha soddisfatti. «È andato tutto bene commenta la presidente del Consorzio Belluno Centro Storico, Annamaria Bristot -, c'erano tanti giovani ma anche famiglie, è filato tutto liscio». La speranza, naturalmente, è che si continui così. Non è una risposta al Covid e alle misure da rispettare, ma una conseguenza dell'abitudine di mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo, invece, il progetto del Comune di Belluno di estendere gli orari di lavoro della polizia locale dopo le 22 perchè gli agenti facciano da supporto alla Polizia di Stato lungo le strade del capoluogo. Con il prossimo stipendio verranno liquidati i compensi maturati nel 2019 dagli agenti che hanno partecipato a questa attività e l'iniziativa verrà ripetuta anche quest'anno. «La polizia locale, non essendo armata, non può operare dopo le 22 spiega il sindaco, Jacopo Massaro -, lo può fare solo come servizio di appoggio alle forze di polizia armate. E così è stato. I nostri agenti, in forma volontaria, sono usciti in strada per i controlli notturni volti a contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e di droghe. È importante per prevenire gli incidenti e per porre un freno alla mancanza di consapevolezza dei pericoli a cui si va incontro. Quella con la Polstrada è una collaborazione fattiva e intelligente, perchè la Polizia non avrebbe agenti a sufficienza per il gran numero di controlli necessari e i nostri vigili di notte non possono uscire». Altro tipo di attività, di carattere preventivo ed educativo, il Comune e il comando dei vigili la svolgono dentro le scuole, per insegnare ai giovani bellunesi il rispetto del Codice della Strada e le conseguenze di una cattiva condotta. (AT)

© riproduzione riservata

