CONTROLLIIl tribunale di Belluno fa decollare la sicurezza, installando un security scanner, esattamente come quelli che si trovano negli aeroporti. Al nuovissimo impianto di sicurezza, sotto il quale bisognerà far transitare borse, borsette, trolley, zaini, valigette e tutto ciò che possa nascondere oggetti potenzialmente offensivi, si affianca un varco di sicurezza destinato a frugare nelle tasche di chi entra nel palazzo.Occhio anche ai liquidi, come le bottigliette d'acqua, che potranno superare il plotone di sicurezza solo se saranno...