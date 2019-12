Controlli del sabato sera: «Tanti ci ringraziano»

SICUREZZA

BELLUNO Il comandante della polizia locale, Gustavo Dalla Cà, fa il bilancio dei controlli avvenuti tra sabato 28 e domenica 29 dicembre in una nota diffusa ieri dal portavoce del sindaco Massaro. «In giornate in cui piangiamo i morti sulle strade - dice Il vero obbiettivo dovrebbe essere imporre il tasso zero per tutti gli automobilisti, ma se questo non è possibile allora ritengo che questi servizi congiunti siano segnali importanti per la sicurezza delle nostre strade. Un grande ringraziamento va quindi anche agli agenti della Stradale di Valle che hanno affiancato con impegno e professionalità i nostri uomini in questa attività».

Decine le auto fermate ai due posti di blocco presenti fino alle 4 del mattino agli ingressi della città da Ponte nelle Alpi, all'altezza di Bortoluzzi Mobili, e da Sedico, sul Boscon. Nessun dato però viene dato sulle «comunque poche» sanzioni emesse e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, che ci sono state come ogni fine settimana. «Io sarò contento solamente quando al termine di queste attività non avremo ritirato nessuna patente - dice Dalla Cà -. Non voglio giocare alla guerra delle cifre: la prevenzione, in questo caso, è molto più efficace della repressione». «Abbiamo fermato una signora - spiega -, a bordo dell'auto aveva tre ragazzi. Ha soffiato nell'etilometro e aveva un tasso alcolemico pari a zero. Ha voluto ringraziare gli agenti per il lavoro svolto, ed è stata un esempio corretto per i suoi giovani passeggeri». C'è poi la questione giovani: «Dovremmo smetterla di sparare a zero sui giovani. Negli ultimi tempi, a Belluno si dimostrano molto più coscienziosi degli adulti. Per esempio, abbiamo fermato un neopatentato appena uscito dalla sua festa di compleanno: aveva bevuto solo un bicchiere di vino e infatti all'alcoltest ha fatto registrare un tasso nullo».

Il sindaco Jacopo Massaro: «Non può che fare piacere la forte collaborazione della nostra polizia locale con le forze dell'ordine, soprattutto quando si parla di prevenzione e di sicurezza. Sono iniziative che rimarcano l'impegno dei nostri agenti. Un impegno che li vede protagonisti anche nelle ore notturne, nonostante l'organico ridotto».

