Nuovo giro di vite in materia di possibili infiltrazioni mafiose. Il territorio continua a creare nuovi anticorpi. E' stata presentata ai Prefetti ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine delle province di Treviso e Belluno la nuova piattaforma informatica chiamata REX Regional Explorer, si tratta di uno strumento informatico dedicato ed ad alta potenzialità, che consente di elaborare analisi mirate incrociando dati anagrafici ed economico finanziari delle aziende, sfruttando il grande patrimonio di informazioni contenuto nel Registro Imprese camerale.

Realizzato dalla società di informatica Infocamere scpa circa un anno fa, su input della Camera di Commercio di Reggio Calabria, appunto per aumentare la capacità di indagine sui fenomeni malavitosi, viene oggi offerto anche sul resto del territorio nazionale.

«Si tratta di uno strumento molto potente che crediamo possa dare un valido supporto nelle indagini su fenomeni malavitosi nei nostri territori- ribadisce il Presidente Mario Pozza - e poiché da tempo come Camera di Commercio ci stiamo impegnando in azioni a tutela della legalità, è naturale che lo si voglia mettere a disposizione delle autorità impegnate nelle attività investigative». A breve le forze dell'ordine potranno iniziare ad usarlo.

