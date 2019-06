Contribuiti all'asilo di Castion un aiuto anche a Selva di Cadore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(D.D.D.) Vento forte che spazza via il tetto dell'asilo, con la pioggia che provoca infiltrazioni in più parti. La tempesta Vaia, ad ottobre 2018, aveva lasciato un segno forte del suo passaggio nel Castionese. E, si sa, nella parte alta della provincia di Belluno l'emergenza è stata altissima per giorni. Ecco che i 4mila euro messi in tasca da Valbelluna Emergenza, in cambio della dismessa ambulanza India 7, si sono trasformati in aiuto concreto. Silvia Cestaro, sindaca di Selva di Cadore, è stata la prescelta per rappresentare le zone...