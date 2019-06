Contrasto al decreto Pillon, in commissione il primo sì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTABELLUNO Palazzo Rosso contro il ddl Pillon. La terza commissione consiliare approva all'unanimità, con due consiglieri astenuti, l'ordine del giorno dell'assemblea Non una di meno. Belluno, prima in provincia, si dichiara formalmente dalla parte delle donne e dei minori. In particolare, si impegna nel contrasto a disegni di legge che limitino le libertà delle madri e richiede il ritiro del disegno di legge del senatore leghista Pillon. Soddisfatta la rappresentanza delle attiviste intervenuta ieri in municipio durante la riunione....