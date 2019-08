Conti tardivi: i giudici strigliano il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREIl Comune sorvegliato speciale dalla Corte dei Conti per il bilancio. A far scattare i controlli il ritardo con cui era stato trasmesso il documento del rendiconto 2016, ovvero il consuntivo con cui gli amministratori al termine di un determinato periodo, danno ragione della loro gestione. Il Comune lo aveva approvato in ritardo il 16 maggio 2017: quindi 16 giorni dopo i termini stabiliti dalla legge, che impone la votazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. «La Sezione - si legge nella recente pronuncia della Corte dei conti,...