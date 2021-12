FONZASO

Tutto da rifare per un errore nel calcolo della ripartizione delle quote del Consorzio dei vari Comuni: tutto per un misero 0,01%, che equivale a circa mille euro che andrebbero a vantaggio del comune di Fonzaso. La nuova convenzione che sostituirà il Consorzio di Industrializzazione di Fenadora dovrà ripassare in tutti e tre i consigli comunali dei soci, ovvero Fonzaso, Lamon e Sovramonte. Era appena finito l'iter, con il via libera dalle assemblee consiliari, ma una volta depositati gli atti al notaio è emerso l'errore. Uno sbaglio che risale al 2017, quando le quote vennero inserite in un Foglio Excel e, non si sa come, è entrato questo errore con un arrotondamento. Fonzaso farebbe volentieri a meno di quello 0,01% pur di evitare la nuova trafila burocratica, ma non si può. Così, mentre il Consorzio ormai è in liquidazione, si allungano i tempi per la nascita della Convenzione che lo sostituirà.

DELIBERE DA RIFARE

I Consigli comunali di Fonzaso, Lamon e Sovramonte avevano già approvato dando l'assenso agli atti necessari per continuare l'industrializzazione dell'area industriale di Fenadora per cercare di creare occupazione in particolare per i cittadini della Vallata del Cismon. Rimangono pari le rispettive quote nella Convenzione come era nel Consorzio: Fonzaso il 36,48%, Lamon il 36,65% e Sovramonte il 26,86%. Il potere dei 3 comuni non cambia. Ma c'era in origine, quel piccolo errore che ha inficiato tutto.

LA STORIA

Il Consorzio per l'Industrializzazione della Vallata del Cismon nasce il 30 gennaio 1971. Alla nascita tra i soci c'era anche Arsié, che aveva già creato una base con industrie e attività artigianali in zona Sassei e piana del Lag. Esce poi nel marzo del 1993, creando un'area Industriale nella zona Lag, più ampia della precedente, ossia sviluppa il Piano degli Investimenti Produttivi. Si racconta che Leonardo Del Vecchio, abbandonando il Tesino, volesse un'area ad Arsié. Poi per scelte sue preferì l'Agordino dove i lavoratori stavano abbandonando le miniere che chiudevano e trovò nella valle di Agordo le risorse umane necessarie per il progetto.

IL CAMBIO

Il 25 marzo del 1995 viene cambiata la denominazione in Consorzio per l'Industrializzazione e la gestione dei Servizi della Vallata del Csmon. Ma è più tardi, con contenziosi per i terreni con ditte locali che vanno a erodere il suo tesoretto, e la carenza di richieste da parte di aziende locali che si comincia a ripensarlo. L'inizio vero è il 24 marzo 2016. La discussione non manca e c' è chi in Consiglio comunale a Fonzaso non vuole cambiare il Consorzio. Non capisce perché si vuole una Convenzione, figura giuridica minore. Comunque si decide di sciogliere il Consorzio con liquidatore Giorgio Slongo, sindaco di Fonzaso.

I CONTI

In seguito si è deciso di trasferire il patrimonio ai comuni soci secondo le quote. Con delibera del 2017 si decise che le opere di urbanizzazione vengono trasferite al demanio del comune di Fonzaso costituite da strade, parcheggi,con relativi impianti e sottoservizi. La stima del geometra Loris Argenta di Fonzaso del 30.3.2019 elenca i terreni per un valore di 2 milioni 280mila euro. Il valore dei terreni viene rivisto da parte dell'architetto Roberto Bem con studio in Feltre e si passa ad una cifra inferiore di 1 milione 887mila 132,95 euro che viene arrotondata in eccesso a 1 milione 890mila euro. Il bene immobile Punto Verde con funzione di centro polivalente di trasformazione agroalimentare con commercializzazione e vendita di prodotti agricoli, viene pure stimato dall'architetto Roberto Ben in data 26.9.2020 per 668.500 euro. Con le permute dei terreni con la Società Pedavena Center s.r.l. con sede a Bassano del Grappa il valore totale dei terreni rimane congruo a 1 milione 890 mila euro, con attestazione del 23.9.2021 di Ben. Nello scioglimento il patrimonio viene distribuito secondo le rispettive quote in percentuale. Ci sono le imposte (9% sul punto Verde) e le spese contrattuali (60mila 880 euro assunte in bilancio dal Consorzio). E così per esempio: al comune di Lamon spettano 245mila 005,25 euro il 36,65%. Ma i conti non tornano: si ripassa in consiglio.

