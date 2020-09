IL RITORNO IN AULA

BELLUNO «In occasione dell'ultimo incontro, ci hanno detto che i container che dovrebbero ospitare sei aule non arriveranno prima di due mesi». A dirlo è Andrea Pozzobon, Dirigente Scolastico del Liceo Galilei-Tiziano. A dieci giorni dalla prima campanella per le scuole bellunesi è il momento di tirare le somme e non tutto è pronto. «Inizialmente i tempi di attesa sembravano poter essere contenuti ad un mese precisa Pozzobon che da martedì segue, come reggente anche l'Ic di Cesiomaggiore poi la nuova tempistica che è raddoppiata sino a due mesi».

IL PIANO B

Una decisione che non sarà indolore. Di fronte alla disponibilità non immediata dei container, il Dirigente scolastico Pozzobon è stato costretto a pianificare l'avvio della didattica a distanza per alcune classi: «A turno cinque-sei classi del Triennio dei due indirizzi dello Scientifico (ndr, Scientifico tradizionale Liceo delle Scienze Applicate) per una settimana seguiranno le lezioni da casa, con la modalità della Didattica digitale integrata (Ddi); poi torneranno in classe per altre due e di nuovo in Ddi per un'altra settimana». E così sino all'arrivo dei container promessi. Tempi incerti anche per la tensostruttura richiesta dal Galilei che, installata in cortile, dovrebbe permettere lo svolgimento della ricreazione. «Abbiamo anche potenziato la risorse per la Ddi (Didattica digitale integrata) chiude il Ds Pozzobon con corsi per tutti i docenti ed il personale Ata. Ma la didattica in presenza è la più efficace. Quindi, sapendo che la Provincia è stata solerte ad accogliere le nostre richieste, ora speriamo che i container arrivino al più presto».

LE ALTRE SCUOLE

In attesa dei container per ospitare nuove aule ci sono anche l'Istituto Tecnico Calvi e i Licei Renier. Saranno collocati nel cortile del Calvi, lo stesso che già ospita dei moduli in cui trovano posto ben nove classi degli indirizzi liceali. Anche qui i tempi di installazione dei moduli non saranno strettissimi perché la Provincia ha previsto di non realizzarli di seguito a quelli già esistenti, ma di separarli. E quindi sono necessari degli scavi nuovi per i sottoservizi: una scelta che, appunto, dilaterà i tempi. Al Renier la Ds Viola Anesin che da tre giorni è reggente anche all'Alberghiero Dolomieu di Longarone verificherà nel corso delle settimane se il ritardo nella consegna dei moduli avrà delle ricadute sulla didattica: «Per il momento dice Biennio e Triennio seguiranno un orario diverso: dalle 8 alle 12 le classi prime e seconde, 9-13 per le altre. È un modo per testare come funziona la macchina che abbiamo previsto ed in particolare se ingressi, uscite ed intervalli sono gestibili. Ci diamo tempo due settimane per verificare come va e poi decideremo eventuali modifiche». Al Calvi la Ds Renata Dal Farra garantisce: «Noi inizieremo le lezioni tutti in presenza sacrificando, pero per poco, i laboratori. Non abbiamo previsto orari differenziati, ma ridurremo comunque il tempo di lezione non per gli spazi mancanti ma per arieggiare ed igienizzare le aule». Anche all'Iis Segato-Brustolon le opere necessarie segnano il passo. Lo conferma la Ds Ilaria Chiarusi, anch'essa impegnata come reggente all'Ic di Cencenighe: «I lavori richiesti? Per ora non sono stati fatti». L'elenco comprende la messa in sicurezza di una scala e una tensostruttura nella sede dell'Iti. «Ma soprattutto lo svuotamento di un'aula nella sede del Brustolon e questo sì, ci comporta qualche problema ameno per una classe». Lo svuotamento che sarà possibile quando, in questo caso, arriveranno i sei container navali acquistati dalla Provincia proprio per questo scopo. Una tensotruttura per coprire il cortile è stata promessa anche al Catullo: nemmeno qui è arrivata, ma le lezioni cominceranno regolarmente, con tutte le classi in presenza.

Giovanni Santin

