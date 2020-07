LA BUONA NOTIZIA

LONGARONE È stato il primo cittadino, Roberto Padrin a comunicare ai suoi concittadini lo scampato pericolo: «Non vedevo l'ora di darvi questa bella notizia. Gli oltre 130 tamponi effettuati agli ospiti e operatori della nostra Casa di Riposo di Longarone in questi giorni hanno dato tutti esito negativo. Siamo tutti sollevati e siamo vicini all'operatore risultato positivo augurandogli una pronta guarigione -ha scritto Padrin - grazie al vicesindaco, dottor Ali Chreyha che sta seguendo tutte le operazioni. Questo caso deve farci riflettere e impone a tutti noi di rispettare le disposizioni in atto».

L'USL

Ben presto è arrivata anche la nota dell'Usl 1 Dolomiti che ha fatto il punto sul contagio: «Le ultime 24 ore di impegno sul contenimento della coda epidemica Covid - ha sottolineato l'Usl - sono state dedicate al completamento dell'esecuzione e alla lettura dei tamponi su ospiti e personale della Casa di Riposo interessata due giorni fa dalla positività di un operatore. Fino ad ora sono stati refertati oltre 130 tamponi, tutti negativi. Si conferma quindi l'ipotesi che l'operatore della struttura abbia contratto l'infezione da virus Sars-Cov2 ell'esterno della struttura stessa. Assai utile è risultata quindi la procedura, adottata da tempo dalla Casa di Riposo, di controllo in entrata della temperatura dei dipendenti. Questa procedura ha consentito di non ammettere al turno di lavoro l'operatore con febbre, evitando un non trascurabile rischio infettivo. Oltre a ciò, si segnalano, anche in questo fine settimana, varie disposizioni di quarantena per soggetti provenienti dall'estero e di isolamento domiciliare per persone con sintomatologia simil-Covid. Per tutti questi soggetti è stato, come di regola, programmato un tampone di controllo. Il tutto oltre al consueto impegno di sorveglianza attiva degli oltre 200 soggetti isolati a domicilio nel territorio provinciale».

SOSPIRO DI SOLLIEVO

L'obiettivo è quindi quello di isolare il prima possibile chi arriva dai Paesi non compresi nella lista della Regione e di intervenire tempestivamente sui focolai che dovessero presentarsi. Una serie di provvedimenti che hanno permesso, pur a fronte di nuovi focolai, di intervenire riuscendo a spezzare la catena del contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

