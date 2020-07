CORONAVIRUS

BELLUNO È stato il piano di monitoraggio dei contagi, in un'azienda del territorio, a far scattare il nuovo campanello d'allarme. Due lavoratori hanno evidenziato quella che l'Usl definisce «una possibile positività». Uno dei due abita a Lamon dove sono scattati i controlli anche per altri tredici contatti stretti, familiari e persone con le quali il lavoratore si è incontrato negli ultimi quattordici giorni. «Ci auguriamo si riesca a circoscrivere in fretta - spiega il sindaco di Lamon Ornella Noventa - da tre settimane eravamo senza contagi ma purtroppo questo virus ha insegnato che non è ancora possibile abbassare la guardia e bisogna mantenere ancora alta l'attenzione».

UN PASSO INDIETRO

Il riscontro della sospetta positività risale a venerdì e ieri il laboratorio aziendale non ha evidenziato nuove positività. Il coronavirus ha però insegnato che prima di cantare vittoria bisogna attendere. Il focolaio di Feltre, partito con due dipendenti di un punto vendita positivi, si è allargato a un totale di nove persone. Insomma isolare i positivi, il prima possibile, è fondamentale per evitare che il virus si diffonda. «Procederemo - spiega una nota dell'Usl - a ripetere gli esami presso il Laboratorio centrale del San Martino. In attesa dei referti di tali tamponi, per massima precauzione, d'intesa con l'Azienda segnalante, sono state attivate tutte le misure di sanità pubblica previste per la situazione (isolamento dei sospetti positivi, quarantena dei contatti). Il tracciamento dei contatti è tutt'ora in corso, con criterio di massima estensione». Insomma niente viene lasciato al caso e l'attenzione dell'Usl Dolomiti, nel cui territorio le persone attualmente positive sono in totale diciannove, rimane altissima.

A LAMON

Dopo il primo caso di sospetta positività altre tredici persone sono state sottoposte a tampone, l'obiettivo è infatti quello di circoscrivere il più in fretta possibile eventuali focolai. «Ci auguriamo che queste tredici persone siano tutte negative - spiega il sindaco Ornella Noventa - infatti vediamo che per una persona positiva subito altre vengono controllate. Fortunatamente i recenti casi sono asintomatici o hanno sintomi lievi ma è chiaro che questo complica ulteriormente le cose nel momento in cui si devono rintracciare». E non appena il Comune di Lamon ha dato notizia della positività si è scatenato anche il dibattito in rete, più di qualcuno ha sottolineato come non sia ancora il momento di avere comportamenti sconsiderati e vadano evitati in ogni modo gli assembramenti.

IL FOCOLAIO FELTRINO

Nel frattempo arrivano buone notizie dal focolaio con nove positività, partito dal negozio Eurobrico di Feltre: è già uscito dall'isolamento, per guarigione, il primo soggetto risultato positivo al virus. «Nell'ultima settimana -spiega sempre l'Usl- per effetto della quarantena applicata a numerosi soggetti in arrivo dall'estero e ai contatti delle nuove positività, è progressivamente cresciuto il numero delle persone isolate a domicilio. Si tratta di un fenomeno registrato anche in altri contesti regionali e nazionali, attribuibile a questa fase di coda epidemica con evidenza di piccoli focolai, prevalentemente di importazione».

