COSA DICONO I NUMERIBELLUNO Un anno fa, negli ospedali di Belluno e Feltre, c'erano 90 pazienti covid in area non critica e 4 in Terapia Intensiva. Oggi sono 4 in totale e nessuno in gravi condizioni. Un altro dato emblematico riguarda gli attualmente positivi: la media giornaliera nella settimana dal 26 ottobre al primo novembre 2020 era salita in poco tempo a 1617 positivi e sarebbe schizzata presto a 2mila; mentre la media dal 25 al 31...