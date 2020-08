GENEROSITÀ

BELLUNO Il variegato mondo del volontariato bellunese non dà prova di solidarietà solo a favore di soggetti terzi, ma anche al suo interno. Non capita tutti i giorni, infatti, che si sviluppi un'utile sinergia tra due sodalizi diversi per il raggiungimento di uno scopo comune al quale entrambi hanno dato il proprio sostegno fattivo, chi in termini di risorse umane, chi in quelle finanziarie. Il fatto: nel corso delle ultime festività natalizie il Consorzio Centro Storico, fra gli altri interventi, mise in campo una serie di iniziative che, ad esempio è proprio il caso di dirlo illuminarono la città, grazie anche all'utilizzo intelligente di materiale ligneo di recupero a seguito della tempesta Vaia. Si ricorderà che pure palazzo Chigi a Roma ricevette in dono dalla provincia di Belluno un albero proveniente dai nostri boschi. Un consistente e concreto sostegno fu dato dai volontari della Sezione A.n.a. di Belluno e proprio tale apporto ha indotto il Consorzio Centro Storico ad elargire con riconoscenza un contributo per le spese sostenute dagli stessi nei loro interventi.

LA DONAZIONE

La consegna del contributo è avvenuta nella sede A.n.a. di via Tissi 10 tra la presidente del Consorzio Annamaria Bristot ed il neo presidente della Sezione Alpini di Belluno Lino De Pra. Quest'ultimo, nel ringraziare per l'apprezzato gesto, ha auspicato il consolidarsi di nuove collaborazioni anche in vista degli eventi legati al centenario della Sezione Alpini, al prossimo raduno della Brigata Cadore e ad altre manifestazioni che coinvolgeranno la città, la sua cittadinanza e gli operatori economici del capoluogo.

Dino Bridda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

