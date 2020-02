CONSORZIO

BELLUNO Rosa e grintosa. Il Consorzio Belluno Centro Storico rinnova i suoi vertici: ora alla guida ci sono due donne. Annamaria Bristot nel ruolo di presidente e Silvia Ciani in quello di vice guideranno il sodalizio di commercianti per i prossimi due anni. Il presidente uscente, Stefano Bristot del negozio Petit Fleur, ha infatti presentato le dimissioni a circa un anno dall'entrata in carica. La coppia Bristot Ciani, aiutata dall'architetto Francesca Bogo riconfermata come consulente esterna dopo il successo del Natale 2019, ha già grandi idee per i prossimi mesi. In particolare proprio per dicembre. Replicare la grandiosità dei festeggiamenti dello scorso anno, resi possibili grazie a fondi Gal messi in moto dall'ex presidente Christian Marchetti qualche anno fa, non sarà facile ma il trio ci crede ed è già al lavoro.

Vige ancora il massimo riserbo sulle idee per il Natale 2020, Bristot Ciani e Bogo ci stanno pensando da tempo ma ancora non hanno presentato le loro riflessioni al Consiglio. Qualcosa, però, può essere annunciato. Il Comune, grazie al Bando del Distretto del Commercio, acquisterà casette in legno da adibire a mercatini spiega Bristot, titolare dell'omonimo negozio di caffè di via Psaro -. Vorremmo ampliare l'area del mercatino perché ha funzionato molto bene e abbiamo parecchie richieste, inoltre ci piacerebbe arricchire l'offerta della zona food. Verrà potenziata anche la zona della pista da pattinaggio, dove verrà anche posizionata una casetta per la somministrazione di bevande calde. Siamo partiti con largo anticipo, perciò non sarà una sfacchinata come lo scorso anno. Christian Marchetti, presidente nel mandato scorso, resta in Consiglio e si occuperà in particolare dei bandi. Sarà lui il cacciatore di fondi esterni necessari a finanziare i progetti grandiosi del gruppo. Sono socia del Consorzio da molti anni racconta Bristot, passando a parlare di sé -, ma fino a pochi mesi fa non mi ero mai mossa in prima linea. Ho iniziato a farlo in occasione dell'ultimo Natale e da lì ho accettato di subentrare a Stefano. Il mandato è di tre anni, Stefano è stato in carica 12 mesi perciò a me restano due anni. Il CONSIGLIO. Il Consiglio appena rinnovato è formato da Alessandro Tarantola proprietario della storica libreria, Marchetti dell'omonimo negozio di scarpe in via Roma, Andrea Grigoletto del Gas Store, Miriam De Min di Soft Moda, Massimo Barel del bar Goppion di piazza dei Martiri, Andrea Dal Pont del negozio di frutta e verdura La Mela e Massimo Capraro titolare dell'agenzia Scoppio Spettacoli e di diversi negozi in centro. (A.Tr)

