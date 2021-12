ALLE URNE

BELLUNO Tutto può succedere, come ogni volta che si piazza un'urna sopra un tavolo e si invita la politica a decidere, senza la necessità di rendere conto a nessuno del proprio voto. Ma gli amanti dei colpi di scena, questa volta, dovranno accontentarsi delle briciole. La partita più importante, quella che riguarda lo scranno più alto della Provincia, ha un esito scontato. Vede, infatti, ai nastri di partenza una sola persona: il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, destinato a succedere a se stesso. Dopo aver incontrato, nell'ultima settimana, il papa e il presidente della Repubblica è l'unico dei ventuno candidati in corsa che questa notte potrà dormire tra due guanciali. Oggi, infatti, è l'unica giornata di voto e lo scrutinio è previsto domenica mattina. A mezzogiorno Padrin ha fissato una conferenza stampa. L'orario, e l'assenza di una vera competizione, difficilmente la trasformeranno in un evento mondano.

UN PASSO INDIETRO

Roberto Padrin, dopo essere stato eletto con un listone che metteva assieme centrodestra e centrosinistra, questa volta è candidato dal solo centrosinistra. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno scelto di non presentare nessun candidato ai nastri di partenza. Il voto ponderato, del resto, azzoppa le velleità che il segreto dell'urna potrebbe permettere di coltivare. Ma è un evidente segnale d'apertura anche al presidente uscente. Un via libera, la più classica forma di dissenso moderato della politica: un'astensione.

L'ACCORDO

Centrodestra e centrosinistra sono tornate a parlarsi in occasione di questa tornata elettorale, permettendo il voto di oggi che riallinea, finalmente, l'elezione del presidente dell'ente con quelle del consiglio. Un'anomalia tutta bellunese che prevedeva l'elezione sfasata dei due organi. Creando potenziali situazioni al limite dell'ingovernabilità. A mettere fine a questa stortura un ampio accordo tra i due schieramenti che ha fatto dimettere tutti i consiglieri in carica.

IL TEST

L'elezione di oggi prevede che a votare siano soltanto consiglieri e sindaci in carica. Il voto sarà pesato: più è grande il comune più vale la preferenza del sindaco o dell'amministratore. In altre parole, a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra sono soprattutto i consigli comunali di Feltre e Belluno. Tutti e due in scadenza. Difficile provare a trarre delle indicazioni da questa tornata elettorale: proprio per il meccanismo che scardina il precetto democratico che prevede che tutti i voti abbiano uguale valore.

I NOMI DA TENERE D'OCCHIO

Sul futuro dell'ente pende, tra le altre cose, un disegno di riforma per cui gli assessori potrebbero diventare tre e avere di nuovo uno stipendio. Il centrodestra ha chiesto garanzie, nell'eventualità di poter avere comunque un proprio uomo nella stanza dei bottoni. E nessuno ha pronunciato, al momento, il Niet. Proprio questo miraggio costringe tutti i venti consiglieri in corsa a non sprecare l'occasione. Arrivare davanti o dietro il proprio collega di partito non è mai indifferente. Nel centrodestra c'è poi la corsa ai voti tra i consiglieri targati Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. E ad essere sorvegliati speciali sono anche i civici (come Massimo Bortoluzzi). In casa centro sinistra manca un nome di peso come Paolo Vendramini e sarà interessante capire a chi andrà il suo tesoretto.

Andrea Zambenedetti

