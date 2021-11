Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO PILONIBELLUNO Tanti big, qualche assente eccellente. Il termine ultimo per il deposito delle liste scatta a mezzogiorno di oggi ma, salvo sorprese, non dovrebbe esserci in campo una terza lista di amministratori a contendersi dei posti in Consiglio. Roberto Padrin, sindaco di Longarone, è l'unico candidato. Succederà a se stesso. Questa volta non potrà correre con la veste di super partes: a schierarlo è la lista Provincia Comune,...