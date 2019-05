Consigli di Confartigianato per una crescita sostenibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VADEMECUMBELLUNO Il rilancio della montagna passa dalla sostenibilità. È la sfida dei piccoli Comuni, che proprio per le loro dimensioni devono guardare alle politiche di comunità. Ma è anche la sfida di Confartigianato Belluno, che si schiera dalla parte del territorio per superare il male grande dello spopolamento. Come? Con un libro. L'associazione artigiani del Veneto, con la collaborazione della sede bellunese, ha curato la pubblicazione di Ripartire dalle comunità per una crescita sostenibile, un libretto che vuole essere uno...