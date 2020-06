LE IMPRESE

BELLUNO Aveva festeggiato i suoi primi 40anni nel 2016, ed a inizio anno la storica attività della vallata di Prada, a Schievenin di Quero Vas ha chiuso i battenti per sempre. Il motivo? «Fatture e scontrino elettronici da emettere in montagna, dove non arriva neanche la Fibra e la connessione Internet è scarsa», aveva detto il titolare. Una lamentela che arriva praticamente ogni giorno dalle imprese a Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno.

L'URGENZA

«Ho avuto diverse testimonianze - spiega il presidente Pozza - di imprese in difficoltà per la linea, ad esempio nel momento in cui c'era da applicare la cassa integrazione. In alcuni casi Internet è molto debole. Ebbene questo non può più accadere: è fondamentale con le riaperture Fibra e banda larga. Ne va anche del turismo». È stato proprio il presidente Pozza, nel Tavolo che si è svolto in provincia l'altro giorno a spingere l'acceleratore sullo sviluppo della banda larga. «I numeri sono preoccupanti aveva detto Pozza -, un po' in tutti i settori. Bisogna fare pressione sulla politica per la banda larga in tutta la provincia, esiste un piano per la copertura completa entro il 2021, ma è fermo». «È fondamentale anche dal punto di vista turistico - rincara Pozza -. Oggi più che mai si può lavorare da remoto e quando uno si muove, controlla per prima cosa la copertura. Se va in un albergo che non ha questi servizi, viene una volta e non torna più la seconda. E non solo: alla fine lascia anche una recensione negativa su Internet dicendo belle le Dolomiti, ma manca la connessione e creando una pubblicità negativa. Già ci sono problemi con le strade se si aggiunge anche questo...».

L'INVESTIMENTO

«Ci sono zone in cui la linea c'è ma i contatti sono scarsi. Se noi pensiamo a uno sviluppo di un territorio solo nella convenienza puntando solo su certe zone non va bene - prosegue Pozza -. E le società che forniscono questi servizi fanno un'attività speculativa badando solo alla cassa e basta. Una volta il pubblico garantiva questi servizi ora, siamo in mano ai privati e paghiamo le conseguenze del libero mercato». Da qui la necessità dell'intervento della politica. «Bisogna chiamare a rapporto i vari gestori - afferma Pozza - e obbligarli, per quanto possibile a dare questo servizio. Credo che la politica debba avere questo ruolo, sia gli esponenti politici locali, che nazionali, visto che ci sono figure di spicco che hanno ruoli importanti».

