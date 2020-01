L'EVENTO

BELLUNO Dopo il taglio del nastro, l'incontro: in cinquecento oggi al Teatro Comunale per l'assemblea generale di Confindustria Belluno Dolomiti. L'appuntamento porterà nel capoluogo sindaci, personalità del mondo dello sport, il governatore della Regione Luca Zaia e il presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton. Definito il programma del pomeriggio. Dopo la relazione introduttiva del Presidente dell'Associazione Industriali Lorraine Berton, ci sarà l'intervento di Luigi Abete, presidente Luiss Business School che parlerà dell'Hub di Belluno e della sfida per il Nordest. 2026: in che mondo vivremo?, sarà invece il tema della presentazione di Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab, che introdurrà la Tavola rotonda sullo sport e i grandi eventi e sul loro impatto economico sui territori, cui prenderanno parte Alessandro Benetton, presidente Fondazione Cortina 2021, Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo, Giovanni Malagò, presidente Coni, Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. A concludere i lavori sarà il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Modera Sebastiano Barisoni, giornalista di Radio 24. Ad assistere ai lavori ci sarà anche una nutrita delegazione dell'Associazione Italiana Azzurri d'Italia guidata dal presidente Stefano Mei e dalla sua vice Fiona May, due volte campionessa mondiale nel salto in lungo. Si comincia però alle 12.30, quando sarà tagliato il nastro all'Hub veneto delle Dolomiti della Luiss Business School, che farà di Belluno la terza città in Italia, dopo Roma e Milano, a ospitare la prestigiosa scuola di alta formazione. A fare gli onori di casa saranno il primo cittadino Jacopo Massaro, il presidente della Provincia Roberto Padrin e la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton. La parola poi passerà a Luigi Abete, presidente Luiss Business School, e a Vincenzo Boccia, presidente Luiss e presidente di Confindustria. La Regione del Veneto sarà rappresentata dal governatore Luca Zaia, mentre per il Governo interverrà il ministro per gli Affari col Parlamento Federico d'Incà. La benedizione sarà affidata a monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre. Confermata anche la presenza straordinaria di Giovanni Malagò, numero uno del Coni. (atr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA