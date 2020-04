LA RICONVERSIONE

FELTRE Nasce la mascherina made in Belluno: alla Piave Maitex di Feltre messi in produzione cinquantamila pezzi al giorno. L'intenzione, tuttavia, è quella di aumentare. Insomma, Confindustria Belluno Dolomiti fa sapere attraverso il ceo dell'azienda in mano alla famiglia Barbini e con le parole della presidente dell'associazione Lorraine Berton di non avere nessuna intenzione di restare alla finestra a guardare. La carenza di mascherine sul mercato è stata risolta in casa dall'associazione di categoria che distribuirà i dpi, prima di tutto, alle imprese del territorio che ne faranno richiesta.

IL PLAUSO

«Ringrazio Piave Maitex e il suo presidente Luca Barbini, mio predecessore in Confindustria commenta Berton-. È un grande segnale di responsabilità nei confronti del territorio, ma soprattutto conferma l'enorme capacità di adattamento delle nostre imprese ai tempi che cambiano. Riconvertire la produzione di un'azienda in pochi giorni è un'impresa straordinaria e non scontata.

LA MASCHERINA

Sì, perché la produzione è stata convertita, al pari di altre aziende in primis Armani fino a Grafica Veneta, per andare incontro alle necessità della popolazione. Tempi record di produzione, ma passaggi e studio del prodotto assicurati grazie al coinvolgimento, anche, dell'Università di Padova che ha dato il via libera al dpi dopo aver valutato la capacità del tessuto di bloccare le goccioline droplet, le responsabili del contagio. Il tutto è iniziato con uno studio dei tessuti idonei al confezionamento della mascherina, quindi è stato coinvolto un cliente veneto per dare il via alla produzione.

LAVABILE

Così la più importante realtà tessile rimasta in provincia in poche settimane ha messo a punto un prodotto a chilometro zero, che non assorbe nessun tipo di liquido grazie al trattamento idrorepellente e lavabile fino a venti volte alla temperatura di novanta gradi o fino a quaranta volte alla temperatura di sessanta. Inoltre il materiale, si diceva, è stato analizzato al microscopio elettronico a scansione dall'Università di Padova, al fine di valutarne la struttura microscopica e avere un'indicazione circa l'efficacia nel bloccare le goccioline droplet.

L'AZIENDA

È fiera Lydia Barbini, figlia di Luca Barbini ex presidente di Confindustria. È lei, ora, la ceo dell'azienda che sta dimostrando di sapersi adattare e non tirarsi indietro davanti alle difficoltà. «Sono molto orgogliosa di tutto il mio team che in tempi record ha sviluppato una gamma di tessuti il suo commento -, che possono essere usati per la confezione di mascherine filtranti protettive per uso civile di libera vendita. Siamo arrivati ad una capacità produttiva di 50.000 mascherine al giorno e stiamo cercando di aumentarla; inoltre stiamo avviando collaborazioni con altri clienti in altre Regioni e anche all'estero».

Alessia Trentin

