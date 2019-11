CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFINDUSTRIABELLUNO «La proroga di un anno dello stato di emergenza per Vaia è un provvedimento utile e atteso: ringrazio il ministro D'Incà e l'Esecutivo per aver risposto con i fatti a una sollecitazione del territorio e della stessa Confindustria di Belluno. Siamo sulla strada giusta per procedere con passo spedito verso la ricostruzione. Il lavoro da fare è tanto e le imprese locali devono continuare ad essere coinvolte in maniera snella con meno burocrazia possibile».LA PRESIDENTEAd affermarlo è la presidente di Confindustria...