Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROBELLUNO Anche Confindustria Dolomiti scende in campo per commentare e dirsi dispiaciuta per la messa in liquidazione della Tipografia Piave, storica azienda che lavorerà ancora per qualche mese, fino allo smaltimento degli ordini. Ed avverte il mondo politico istituzionale: serve attenzione per le eccellenze dei territori. La presa di posizione è affidata a Mario Zanetti, presidente della sezione Industrie cartarie e grafiche di...