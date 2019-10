Confedilizia: «Sugli affitti le leggi sono da cambiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE«Affitti troppo alti e negozi in centro a Feltre inaccessibili». Dichiarazioni quelle dell'assessore Nicoletto che hanno spinto ad intervenire anche Confedilizia che punta il dito sulla necessità di modificare la legge sulle locazioni che non è più al passo con le moderne necessità.«In generale il mercato delle locazioni commerciali non ha subìto rialzi - sottolinea Confedilizia l'organizzazione storica della proprietà immobiliare - anzi, ci sono casi in cui al rinnovo il canone viene abbassato. Per rimediare alla radice il...