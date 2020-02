L'ASSEMBLEA

BELLUNO Confcooperative Belluno e Treviso hanno rinnovato il direttivo riconfermando alla presidenza Valerio Cescon, al suo secondo mandato. L'assemblea si è tenuta sbato scorso a Tarzo ed è stata anche l'occasione per un bilancio dell'attività cooperativa nel Trevigiano e nel Bellunese: il numero di coop cala del 15% (oggi sono 193 con circa 80 mila soci) ma cresce il fatturato complessivo che registra un +15% assestandosi a 1,32 miliardi di euro. Cescon (affiancato dal consiglio, in parte rinnovato, formato da 23 membri) ha colto l'occasione per delineare numeri e dinamiche del mondo cooperativo trevigiano e bellunese. «E' la coesione tra le cooperative - ha sottolineato - ciò che permette di dare forza all'associazione ed è necessario contare sulle dimensioni quando si va a trattare sui tavoli istituzionali. È un invito alle cooperative più grandi a farsi carico di indirizzare il proprio settore con una visione ampia che permetta una crescita complessiva». Il mondo cooperativo trevigiano e bellunese oggi conta 193 realtà (145 nella Marca e 48 nel Bellunese), il 15% in meno rispetto al 2015, e 80 mila soci (dei quali la metà fa capo alle 5 banche di credito cooperativo nel Trevigiano e a un istituto di credito nel Bellunese). Nonostante il calo numerico, dovuto a cessazioni di attività ma anche a fusioni, il fatturato è in crescita: 1,32 miliardi nel 2019, +15% rispetto al 2015: il settore trainante è quello agricolo, che produce il 77% del fatturato totale (all'interno di esso è il settore vitivinicolo a fare la parte del leone, con una crescita del 90% negli ultimi quattro anni), e a seguire ci sono le 75 coop sociali, con il 18% del fatturato. Anche il numero dei lavoratori è in aumento: circa 11 mila (+10% rispetto al 2015): il settore con il maggior numero di addetti è quello sociale, nel quale è impiegato il 65% del totale.

