CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFCOMMERCIOBELLUNO Nuovo incarico per Giuseppe Benozzi (foto), presidente di 50&Più, l'associazione dei seniores ultracinquantenni che fa capo a Confcommercio. Dopo la recente nomina a presidente regionale, Benozzi è stato eletto nel Consiglio nazionale dell'Associazione risultando terzo per numero di preferenze ottenute tra i candidati di tutta Italia.«I più vivi complimenti a Giuseppe Benozzi per il prestigioso risultato» commenta Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. «Questo incarico non giunge inaspettato ma premia...