TRASPORTI

BELLUNO Tornano i treni da e per Belluno, e con essi aumenta l'offerta del trasporto pubblico tra pianura e montagna, con l'addio ai lunghi vuoti del mattino. Domenica 13 settembre i treni riprenderanno a correre tra Conegliano e il capoluogo dolomitico dopo un anno di assenza più che giustificata, visto che sono tuttora in corso i lavori per l'elettrificazione della tratta. Il cantiere è tuttavia arrivato a un tale punto di avanzamento da potere convivere con la circolazione dei convogli su rotaia, sostituiti nell'ultimo anno dai più lenti autobus.

GLI ORARI

Nell'orario cadenzato attualmente in vigore, in un normale giorno lavorativo sono 9 i collegamenti, tutti ovviamente su gomma, tra Conegliano e Belluno e viceversa: il primo parte intorno alle 6.30 del mattino da entrambi i capolinea, l'ultimo alle 20.20 da Belluno e alle 22.01 da Conegliano. Da lunedì, primo giorno feriale del nuovo orario (già consultabile sul web), le corse tra le due città salgono a 15 al giorno in entrambe le direzioni, con un'interessante novità: un bus di metà mattina che eviterà ciò che è accaduto in questi mesi, ovvero che tra coneglianese e bellunese non ci sia ombra di un collegamento per ben quattro ore (dalle 8.26 alle 12.26). Non essendo una fascia oraria di punta, sarà un autobus a garantire il servizio per chi è abbonato o comunque paga il biglietto di Trenitalia: quello da Conegliano partirà alle 11.41, quello da Belluno alle 9.20. E a proposito di fasce poco frequentate da pendolari e viaggiatori occasionali, sarà sempre un autobus a garantire l'ultima corsa della giornata in entrambe le direzioni, con orari confermati rispetto a oggi. Da lunedì e fino al 12 dicembre, salvo casi particolari, i treni partiranno da Conegliano alle 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 11.41 (bus), 12.41, 13.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.41, 18.41, 19.41, 20.41 e 22.01 (bus). Da Belluno partenze alle 5.20, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20 (bus), 10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20 (bus). Nei giorni festivi il servizio sarà leggermente ridotto, ma a breve ci sarà anche il gradito ritorno del Treno delle Dolomiti che collegherà senza cambi Conegliano a Calalzo al mattino e farà il percorso inverso nel tardo pomeriggio, anche il sabato. Il tempo del viaggio in treno fra Conegliano e Belluno si manterrà intorno all'ora, come prima dell'interruzione.

LA RIVOLUZIONE

Tutto ciò in attesa dei convogli elettrici, che come ha ribadito in più occasioni (la più recente a luglio) Rete Ferroviaria Italiana inizieranno a circolare nella tratta «nel primo semestre del 2021. I lavori stanno procedendo nei tempi previsti, riprogrammati dopo il lockdown. Una volta chiusi tutti i cantieri, la linea sarà interessata per alcuni mesi da prove e verifiche da parte di Rfi e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie». Nei giorni scorsi il gruppo TreniBelluno ha postato sui propri canali social foto spettacolari del cantiere ferroviario.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA