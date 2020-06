IL CONCERTO

LONGARONE Un concerto in onore di Silvia. La musica, il rock, i Rolling Stones rappresentavano una grande parte della sua gioiosa vita. Per questo gli amici ieri l'hanno attesa al cimitero di La Muda e prima della sepoltura hanno cantato per lei. Dall'Hallelujah di Leonard Cohen, a Imagine di John Lennon. E ancora brani dei Queen e Sally di Vasco. Impossibile trattenere la commozione, nonostante l'invito che don Alessio Strapazzon aveva lanciato in chiesa: «Lei vorrebbe vederci sorridere». In tanti hanno

IN CIMITERO

Quasi un'ora di musica ieri a La Muda e poi la sepoltura intorno alle 5. Il sindaco di Cibiana, Mattia Gosetti, ha letto una poesia e in tanti hanno voluto toccare per l'ultima volta la bara bianca: un ultimo saluto Silvia. Poi tutti si sono stretti ai genitori, mamma Giulia Zambon e papà Luca Doriguzzi per portare le loro condoglianze e delle parole di conforto.

I GENITORI

Poco prima in chiesa mamma e papà avevano affidato i loro messaggi al sindaco di Longarone, Roberto Padrin, che ne ha dato lettura. «Da mesi sentivo - ha scritto mamma Giulia - che ci sarebbe stato qualcosa di immenso e grande che avrebbe risvegliato più coscienze possibili. Non immaginavo che sarebbe stato questo. La vita è qui ed ora e lei aveva imparato a vivere con questo spirito. Ora comprendo tante cose. L'onda di amore che in questi giorni Silvia ha sollevato è enorme: come il germogliare di un seme che Silvia ha lasciato in ognuno di noi». E poi le parole di papà Luca: «Ringrazio tutta la comunità di Igne che l'ha accolta e amata e le comunità qui vicine dove ha portato il suo sorriso». In lutto anche il Cadore, dove Silvia era nata, Pieve di Cadore, Lozzo e il Comelico di dove è originaria la nonna materna. Il sindaco Roberto Padrin aveva concluso la lettura in chiesa parlando di dolore e tristezza per le persone «all'interno di questa chiesa e le moltissime persone che sono all'esterno». Ha ricordato che la comunità ha patito tanti lutti in questi mesi, la perdita di tante persone giovani e si è augurato che si trovi la forza di andare avanti. «Che il sorriso di Silvia risplenda nel cielo e ci guidi tutti», ha concluso il sindaco.

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA