Con Penelope sulle tracce di chi è disperso

LA CONFERENZABELLUNO Oltre 57700 le persone scomparse in Italia. Ma, per i casi bellunesi, il termine esatto è dispersi. Le storie di Riccardo Tacconi, Giocondo Ghirardo e di tutti coloro che dopo un'escursione sulle montagne bellunesi non hanno più fatto rientro a casa, entrano nella tragica lista degli scomparsi ma con dei distinguo. Il presidente nazionale dell'Associazione Penelope, l'avvocato Antonio La Scala, ieri a Belluno per la conferenza I minori sempre più vittime di reati. Come contrastare il fenomeno organizzata dal Rotary...