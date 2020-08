VERSO LE REGIONALI

BELLUNO «Se vincerà Zaia autonomia e specificità di Belluno sono garantite». Parola di Forza Italia e in particolare di Lorenzo Bortoluzzi, uno dei cinque candidati bellunesi alle regionali. Che alla domanda su che cosa renda il suo partito sicuro che la prossima sarà la legislatura buona per raggiungere questo obiettivo, ha risposto: «Negli incontri che abbiamo avuto con Zaia, egli ha garantito che Belluno otterrà ciò che prevede lo statuto regionale». Questo uno dei temi toccati ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati consiglieri di Fi alle regionali del prossimo settembre. Per l'occasione era arrivato da Venezia il coordinatore regionale Michele Zuin, quello provinciale e a sua volta candidato Dario Scopel e il parlamentare bellunese Dario Bond. «In questi anni mi sono impegnato a livelli diversi per la difesa del territorio - ha esordito chiudendo gli interventi Dario Scopel, primo cittadino di Seren del Grappa perché i problemi della montagna sono uguali in Val Visdende e in valle di Seren. Il minimo comun denominatore di tante questioni è lo spopolamento che nasce da una sommativa di problemi. Biosgna investendo nelle infrastutture, a partire da connessione internet, viabilità e sanità». «Sono in Fi da sempre e sono contento che mi sia stata proposta questa candidatura aveva detto prima di lui Bortoluzzi e lo faccio volentieri per un partito che è stato rivoluzionario sin dal 1994 ed ora lo è inserendo l'autonomia del Veneto nel suo simbolo. Ed è un passaggio approvato a tutti i livelli, grazie anche a quanto si è impegnato su questo tema l'onorevole Gelmini». Candidato anche Fiore Buzzati: «Sono un consulente tecnico e voglio portare la mia esperienza a livello regionale. Sono preoccupato per il futuro dell'imprenditoria, per la tutela delle famiglie ed il futuro dei giovani. Mi impegnerò perché in provincia vengano attivati dei corsi in linea con le esigenze del territorio, per esempio turistici». Da Fonzaso, dove si è trasferita da alcuni anni dal Brasile, arriva la candidata italo-brasiliana Maiza Graziela Busatta: «Ora ho una bambina e sono preoccupata per il suo futuro, per lo spopolamento, per la cura del territorio. Nella nostra provincia ci vuole una strategia per contrastare il rischio idrogeologico e per difendere valori e cultura della tradizione». Dal Monte Grappa, dove gestisce un agriturismo, arriva Laura Tabacchi: «Come candidata consigliere mi impegno a rappresentare le difficoltà del vivere in montagna. Dove io lavoro non c'è la connessione. Eppure abbiamo gli stessi obblighi di tutti gli altri esercizi».

