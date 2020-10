VOLONTARIATO

BELLUNO Prodotti deperibili, prodotti a lunga scadenza e un gruzzolo per le bollette: anche Confcooperative Belluno Treviso sostiene le famiglie povere della provincia. Il Festival delle cooperative andato in scena a Cortina d'Ampezzo lo scorso 19 settembre, infatti, ha portato nelle casse di Insieme si Può 700 euro, più una vagonata di prodotti deperibili distribuiti subito a 40 famiglie del territorio e altri a lunga scadenza che finiranno nei cesti natalizi proposti alle aziende. Insomma, un grande aiuto arrivato proprio in un momento in cui, a causa del Covid, molte famiglie bellunesi sono in difficoltà.

Durante Scoop!, evento ideato e realizzato da Confcooperative Belluno e Treviso con il contributo della Camera di Commercio Treviso - Belluno Dolomiti e CortinaBanca e in collaborazione con Associazione Albergatori di Cortina, La Cooperativa di Cortina e Imoco Volley sono stati offerti ai visitatori i prodotti di eccellenza delle cooperative del territorio come miele, formaggi e vini a fronte di un contributo da destinare al sostegno del progetto La povertà a casa nostra di Insieme si Può, appunto. Nel corner allestito all'interno de La Cooperativa di Cortina, poi, sono stati raccolti e poi consegnati alla Onlus oltre 700 euro, da utilizzare per aiutare le circa 200 famiglie fragili di 30 comuni bellunesi seguite dall'associazione per affrontare la spesa alimentare, le spese scolastiche dei figli, quelle legate all'abitazione (affitto, luce, riscaldamento) e quelle mediche.

«Dall'inizio della pandemia, parlo di febbraio circa spiega Daniele Giaffredo direttore dell'Associazione si sono aggiunte 120 nuovi nuclei a quelli che già seguivamo, arrivano così a quota 200. Si parla di un aumento del 60%. Aiutiamo i genitori a pagare i libri di scuola dei figli o, meglio, ad anticipare i soldi che poi verranno ridati dalla Regione e gli abbonamenti per l'autobus». La collaborazione proseguirà, con nuovi futuri progetti.

Alessia Trentin

