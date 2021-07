Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Chi è finito in una buca con l'auto riportando oltre un migliaio di euro di danni, chi contro una ceppaia in una aiuola. E il Comune paga. Le due delibere con il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono state varate ieri dal consiglio comunale, che si è riunito in sala Bianchi.Avrà 5mila euro, contro i 6.390 richiesti, l'uomo che ha citato il Comune di Belluno davanti al Tribunale per aver subito danni all'auto dopo...