SEREN DEL GRAPPA «Non solo imprese e lavoratori. È indispensabile che già in questa fase sia il Governo nazionale che l'Unione Europea mettano massima attenzione e risorse su quanto accadrà nei prossimi mesi alle amministrazioni locali, in particolar modo ai Comuni. Senza un intervento corposo e strutturale qui si rischia il collasso dei bilanci e l'azzeramento dei servizi resi ai cittadini»: l'allarme arriva dal sindaco di Seren del Grappa Dario Scopel, anche nella sua veste di membro del direttivo dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia.

«Mente siamo ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria -continua Scopel- il Governo è giustamente al lavoro per tamponare gli effetti che questo evento di portata epocale produrrà sul piano economico per le aziende e per i lavoratori. C'è però un'altra questione che va affrontata immediatamente ed è quella del dissesto che si prospetta per i conti delle amministrazioni comunali. Con un fortissimo taglio a tutta una serie di entrate, dalle rette per asili e scuole materne, alla tassa di soggiorno, agli introiti per i parcheggi a pagamento e per le sanzioni stradali, fino al probabile congelamento di Imu e Tari, solo per citarne alcune, i Comuni si troveranno nella sostanziale impossibilità di fare fronte ai propri impegni e soprattutto di garantire i servizi essenziali ai cittadini».

Scopel ribadisce lo sforzo che da un mese l'Amministrazione sta profondendo per non far mancare il sostegno alla popolazione: «Con il prezioso aiuto dei volontari, il Comune è impegnato ogni giorno in prima linea da oltre un mese con servizi di assistenza e vicinanza agli abitanti: dalla consegna degli alimentari e dei farmaci a domicilio fino al supporto organizzativo e spesso anche psicologico alle nostre famiglie. Ancora una volta continua il sindaco di Seren possiamo toccare con mano quanto il ruolo dei piccoli comuni sia davvero vitale e insostituibile. Un anno bianco? Sono d'accordo conclude Scopel a patto che a pagare il conto non siano alla fine, come spesso in passato, i Comuni, soprattutto i più piccoli».

