Comune e Scuola edile in aiuto di chi fatica a scuola

SEDICOImparare ad imparare ed ottenere risultati migliori nello studio. Diventa tutto più semplice con mappe mentali, con un metodo di studio e tecniche di memorizzazione. Si tiene oggi alle 18 un incontro per presentare iel progetto Tutor time; ad ospitarlo sarà la sala delle conferenze della scuola edile di Sedico in via Stadio. L'iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di prima, seconda e terza media, principalmente ma non esclusivamente del comune di Sedico (a quelli di Sedico verrà data però la precedenza in caso di ulteriori...