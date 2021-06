Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Otto sconosciuti per il fisco. Redditi non dichiarati per oltre 4milioni di euro e iva evasa per 783mila euro. Cinque persone denunciate per i reati fiscali di omessa dichiarazione Iva, occultamento e distruzione documentazione contabile. Sono stati individuati dalle fiamme gialle anche 29 lavoratori in nero o irregolari. Sono questi alcuni dei numeri diffusi dalla Guardia di finanza che ieri mattina ha celebrato il...