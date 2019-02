Commissione sul Nevegal: il Pd è stato escluso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Nasce la commissione Nevegal. Ma il Pd è escluso e l'opposizione si spacca. Dopo tanto discutere e dopo un impasse durato un mese, ieri il Consiglio comunale ha votato i membri del gruppo che, d'ora in avanti, si concentrerà sul tema del Colle proponendo soluzioni e studiando ipotesi. Ne faranno parte 6 consiglieri in tutto, tre della maggioranza e tre della minoranza. Il Partito Democratico, però, non è del gruppo. In seguito alla votazione dei singoli consiglieri, la commissione risulta oggi formata da Franco Roccon...