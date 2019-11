«Commercio: un piano di rilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO BELLUNO Lo status del commercio a Belluno? Per il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, la situazione non è grave come appare, anzi ci sarebbero segnali positivi che segnano «una rinascita, seppur lenta, seppur nella parte iniziale, di via Mezzaterra, la riqualificazione dell'area della ex Banca d'Italia e di un intero quartiere, la nascita del mercato coperto presso la chiesa dei Gesuiti continua il sindaco - un incremento della popolazione, la riproposizione di servizi pubblici che erano stati spostati verso la periferia:...