CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOInizia con l'appuntamento di Belluno programmato per domani (lunedì 10 giugno, alle 20.30 presso il Centro Ascom Formazione in via Flavio Ostillio, 8) il ciclo di incontri dedicati al tema dell'innovazione digitale e delle opportunità che può offrire alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi che desiderano affrontare le sfide della trasformazione. Una panoramica sulle opportunità che il digitale offre alle attività commerciali e turistiche: dal web ai social network, dai marketplace all'e-commerce. In un panorama...