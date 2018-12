COMMERCIO BELLUNO Niente più fiori, in via Medaglie d'Oro 17. La storica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOBELLUNO Niente più fiori, in via Medaglie d'Oro 17. La storica Fioreria Veneta dopo settantuno anni di attività chiude i battenti. La data non è ancora chiara, ma è questione di giorni. Con la promozione fuori tutto piante e fiori stanno andando a ruba, anche i vasi e i cesti di vimini stanno terminando e presto in negozio resterà ben poco. A quel punto sarà dato il giro di chiave definitivo al bel negozio, presumibilmente già questa settimana. Mirco Piccin, proprietario dell'attività da trent'anni, ci tiene a salutare i suoi...