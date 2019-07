COMMERCIO BELLUNO Meno due alla grande notte bianca dei saldi. «Cogliamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOBELLUNO Meno due alla grande notte bianca dei saldi. «Cogliamo il momento delle offerte come occasione per riappropriarci dei nostri negozi di quartiere», dichiara il presidente di Ascom Belluno Paolo Doglioni. Come da tradizione Belluno festeggia l'avvio della stagione dei ribassi con una serata di shopping sotto le stelle, di cibo goloso di strada e di musica. Il primo giorno di saldi infatti coinciderà anche quest'anno con la prima data del calendario di Belluno di sera, la rassegna estiva del Consorzio Belluno Centro Storico....