COMMERCIO

BELLUNO «Cari sindaci, fateci il piacere, copiate il primo cittadino di Todi». Suona così l'appello lanciato da Confcommercio Belluno ai Comuni del territorio in merito alla sospensione, se non proprio all'annullamento di tasse, balzelli e affitti. Perchè se nei giorni scorsi l'amministrazione del capoluogo ha deliberato lo slittamento in avanti dei versamenti per i tributi comunali tra i quali la tassa di soggiorno, è pur vero che lo stato del commercio attuale e delle piccole imprese impone misure drastiche di aiuto. Che passano, anche, per la sospensione del canone d'affitto.

L'APPELLO

E così l'associazione di categoria fa appello al buon cuore dei sindaci bellunesi inoltrando a tutti la lettera inviata dal sindaco di Todi ai commercianti della cittadina. Il presidente della categoria bellunese fa appello all'orgoglio degli enti locali nostrani perchè non siano da meno del collega umbro. Antonino Ruggiano di Todi, infatti, ha sospeso gli affitti degli immobili di proprietà comunale occupati dai commercianti, ha annullato la Tosap e l'imposta di pubblicità per tutte le attività colpite dalla crisi e sta studiando la cancellazione della Tari. «Nel ringraziare le molte amministrazioni bellunesi che hanno accolto ad esempio il nostro invito a sospendere e rinviare il versamento dell'imposta di soggiorno scrive Doglioni -, torno sul tema dei tributi locali già affrontato a marzo, affermando nuovamente l'importanza, per il tessuto economico locale, di poter beneficiare di provvedimenti di sospensione ed annullamento sul fronte della tassazione sull'occupazione di suolo pubblico, di pubblicità, di smaltimento dei rifiuti nonché sugli immobili per le mensilità di emergenza che stanno mettendo in ginocchio le imprese». La richiesta della categoria bellunese ricalca quanto già ottenuto dai colleghi umbri.

LE DIFFICOLTÀ

Oggi il commercio è allo stremo. Chi può tenere aperto perchè vende generi di prima necessità come gli alimentari si ingegna con i servizi di consegna a domicilio, gratuiti, ma chi da oltre un mese ha la serranda abbassata non ne può più.

«Si tratterebbe di una reale boccata d'ossigeno per attività che hanno dovuto chiudere i propri esercizi e per quelle che, in questo periodo, hanno operato in totale emergenza e affrontando palesi disagi organizzativi e gestionali prosegue Doglioni nel suo accorato appello ai sindaci -. Vi preghiamo quindi di prendere visione della lettera del sindaco di Todi, quale utile spunto per l'attuazione di iniziative analoghe nei vostri territori. Confidiamo nel vostro aiuto».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA