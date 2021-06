Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIMANALa giunta di Limana ha assegnato i contributi economici ai Comitati frazionali per la spesa totale di 550 euro. Nella delibera si legge che è stato valutato «di sostenere economicamente anche per quest'anno l'attività dei Comitati frazionali, formalmente istituiti con delibera 12 del Consiglio comunale 18 febbraio 2015, in ragione della collaborazione che gli stessi assicurano nella cura del territorio ed in particolare per il...