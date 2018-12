Colonie di gatti da censire alleanza tra Comune e Usl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOCentoventuno colonie nel territorio, oltre un migliaio di gatti randagi e decine e decine di volontari che ogni giorno si prendono cura amorevolmente dei felini. Il randagismo felino però a Belluno va gestito. Con una formazione ad hoc, per esempio. Il Comune di Belluno tramite il Comitato per il Benessere animale lancia il doppio seminario rivolto ai tutori delle colonie del territorio: tre veterinari spiegheranno come comportarsi e come agire nel pieno rispetto degli animali. LE COLONIECi sono, ma non si vedono. La sensazione...