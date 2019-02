Colloquio negato: spacca tutto in carcere Sei mesi di reclusione al tunisino-pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il suo curriculum criminale fuori dal carcere era piuttosto variegato, ma Ahmed Azzme, tunisino oggi 30enne, anche a Baldenich non si è fatto mancare nulla. Ieri mattina è stato condannato a 6 mesi di reclusione per aver danneggiato gli arredi della sua cella. L'imputato era difeso dall'avvocato Sonia Rinaldo di Alano di Piave, che nella sua arringa ha sottolineato come la dinamica dei fatti non fosse stata ricostruita nel processo. Il pm ha invece ritenuto provate le accuse e ha chiesto al giudice la condanna a 9 mesi di reclusione. Alla...