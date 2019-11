Collezione Marandino donata alla Rizzarda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREUn'altra importante acquisizione artistica per la Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda di Feltre. Il merito va ascritto in questa occasione alla professoressa Antonia Guarnieri che ha manifestato la volontà di donare al Comune di Feltre, affinché vengano destinati appunto alla Galleria Rizzarda per la conservazione e l'eventuale esposizione, 58 capi d'abbigliamento - tra abiti, casacche, bluse, pantaloni, gonne e camicette - disegnati da Dianora Marandino e realizzati e dipinti a mano dalle ragazze da lei istruite nel suo...