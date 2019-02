Collarin con la Lega, ma nessuno conferma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONTE NELLE ALPIIl direttivo della Lega di Ponte nelle Alpi non ha ancora deciso se appoggerà la candidatura di Enrico Collarin, possibile candidato sindaco per il centro-destra alle prossime amministrative di primavera che due giorni or sono ha annunciato di lavorare proprio per questo obiettivo. «Noi siamo attenti al rinnovo di tutte le amministrazioni in primavera dice il senatore Paolo Saviane ma la decisione spetta al consiglio direttivo della Lega. Ci saremmo dovuti riunire lunedì (ndr, 4 febbraio), ma in realtà l'appuntamento è...