BELLUNO Varo della nuova giunta regionale ieri a Palazzo Balbi a Venezia. E da Belluno Palazzo Piloni offre subito la propria collaborazione auspicando, come sempre, un aiuto fattivo dalla laguna. Tra le richiesta l'appoggio di Luca Zaia e della sua squadra in vista dei due importanti eventi sportivi, i Mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026 ma anche la questione dell'autonomia provinciale ancora sulla carta.

«Auguro buon lavoro a tutti gli assessori della nuova giunta del Veneto. Il territorio bellunese, alla vigilia di importanti eventi di portata planetaria come i Mondiali di Cortina e le Olimpiadi 2026 ha bisogno di un filo diretto in Regione, ancora di più di quanto è stato fatto fino a oggi». È quanto afferma il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, nell'esprimere le sue congratulazioni agli assessori del Veneto.

«Dalle infrastrutture al turismo, passando per caccia e pesca, agricoltura, istruzione, lavoro e specificità del nostro territorio, sono tanti i temi che ci auguriamo di poter portare avanti in unità d'intenti con la nuova amministrazione regionale. Nella nuova giunta - continua da Palazzo Piloni Roberto Padrin - non c'è soluzione di continuità, il che è positivo per i rapporti intrecciati e portati avanti in questi anni. Mi auguro però ci sia ancora più slancio per risolvere le criticità della montagna, che riguardano direttamente Belluno e indirettamente tutto il resto del Veneto. E mi auguro, da bellunese, che possa essere ripresa la trattativa per l'autonomia del Veneto, all'interno della quale devono trovare spazio anche le forme di maggiore autonomia della provincia montana. Da parte nostra, disponibilità massima al dialogo, come è stato finora. Ce lo chiedono il bene del territorio e i servizi da erogare a tutte le bellunesi e ai bellunesi. Buon lavoro agli assessori e anche ai consiglieri bellunesi, Silvia Cestaro e Giovanni Puppato».

