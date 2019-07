CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COL CTGVISITE GUIDATE:IL CALENDARIORiprendono in agosto le visite culturali ai siti artistici di Belluno e dintorni, le note Valbelluno Estate. Il professore Giorgio Reolon, storico dell'arte, condurrà gli appassionati, citigini e non, nelle visite alle opere d'arte della vallata. Le uscite si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 15,30, previa prenotazione nella sede del Ctg in via Carrera 1 (0437/950075). Questo il calendario: sabato 3 agosto, piazza Duomo: L'arte della laguna in montagna: il Cinquecento veneto a Belluno, tra Duomo, San...