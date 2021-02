IL CASO

BELLUNO «Il coltello? L'ho usato per tagliare la torta e poi, per sbaglio, l'ho messo in borsa». Sembra inverosimile ma la donna che giovedì mattina è entrata in Tribunale a Belluno con un coltello a serramanico di circa 20 centimetri è uscita dal Palazzo di Giustizia come se niente fosse. Nessuna denuncia. Nessun sequestro. Gli agenti di polizia giudiziaria le hanno creduto e l'hanno lasciata andare. La donna stava accompagnando il fratello e il suo avvocato per un procedimento penale che si sarebbe tenuto al primo piano. Dopo esser entrata in Tribunale, ha posizionato la borsa sul rullo della macchina a raggi x, e ha attraversato le sbarre del metal detector. Lei è passata tranquillamente. Ma il contenuto della sua borsa non ha lasciato spazio a fraintendimenti. Le guardie giurate hanno ingrandito l'immagine al computer e notato un oggetto lungo e rettangolare, simile a un coltello a serramanico. Perciò hanno chiesto alla donna di aprire la borsa e mostrarglielo. Lei, un po' scocciata, ha afferrato l'oggetto e l'ha mostrato alle guardie: era un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. «Non ricordavo di averlo nella borsa», ha spiegato. Poi si è innervosita e ha chiesto alle guardie di usare lo stesso trattamento anche nei confronti degli altri. A riportare la calma l'intervento degli agenti di polizia giudiziaria che l'hanno accompagnata in una stanza al piano terra per capire cosa fosse successo. Il coltello era sporco di una sostanza densa e ormai incrostata. Sangue? Macché, marmellata. «Ho tagliato una torta e invece di rimetterlo nel cassetto di casa me lo sono dimenticato nella borsa», ha spiegato la donna. Per gli agenti è stato sufficiente. Il coltello è stato riconsegnato alla legittima proprietaria che, in modo del tutto inspiegabile, si è salvata da una denuncia per porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere. (D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

