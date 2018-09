Codivilla, salta la reperibilità ortopedica notturna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA(MDib) Fra dieci giorni all'ospedale Codivilla non ci sarà più il medico ortopedico durante la notte, per due mesi; un utente riporta la comunicazione del direttore medico del Codivilla, il dottor Guido Sattin: «A partire dal 1° ottobre e in forma temporanea e sperimentale a causa di carenza di specialisti, verrà sospesa la reperibilità notturna dell'ortopedico». Così Enzo Bozza lamenta: «Ma se mi capita di rompermi una gamba, malauguratamente dopo le 20, che faccio, aspetto l'alba in compagnia di una tachipirina? Con buona...