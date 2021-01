IL PRIMATO

BELLUNO Classifica una supernova con gli strumenti non professionali: il primo astrofilo italiano ad esserci riuscito è bellunese. Si chiama Claudio Balcon, appassionato di cielo e di stelle e iscritto al gruppo Issp Italian Supernovae Search Project. È lui l'amatore che è riuscito a battere sui tempi i grandi professionisti e a consegnare all'Italia la gloria di aver colto le caratteristiche e la classificazione di una supernova. La data che lui e la moglie Susanna d'Isep hanno segnato sul calendario e ricorderanno per il resto della loro vita è quella del 15 febbraio. In quella notte tutte le ore spese a osservare il cielo hanno trovato definitiva gratifica, catapultando il bellunese nell'Olimpo dell'astrologia. La sua classificazione ha avuto una risonanza tale da venire ripresa nelle testate del settore rendendo improvvisamente noto il suo nome anche al di fuori degli amatoriali.

LA CARTA D'IDENTITÀ

In quella notte di metà febbraio è riuscito a ottenere lo spettro della supernova e ad inserire la classificazione nel TNS Transient Name Server di una stella scoperta il 30 gennaio dello stesso anno dal programma professionale americano Ztf Zwicky Transient Facility. Funziona infatti così: una volta scoperta una nuova supernova, per avere la conferma che si tratti di una stella che esplode ancora non classificata è necessario riuscire a riprendere uno spettro, ovvero spalmare la luce della stella ed evidenziare le componenti. Lo spettro ottenuto, poi, deve essere inserito per il confronto nell'archivio che racchiude tutti i fenomeni finora classificati e che riesce a consegnare una sorta di carta di identità della stella definendone la tipologia e la fase in cui si trovava rispetto al picco della luminosità nel momento in cui è stata ripresa. Balcon ci è riuscito pur non essendo dotato di strumentazione da professionisti e ha battuto tutti sui tempi.

LO STRUMENTO

Anzi, di più: è riuscito a cogliere la supernova con un Newton da 20 cm f/5 e uno spettrografo autocostruito. Con questo strumenti ha ottenuto uno spettro che gli ha permesso di classificare la stella come di tipo la, ovvero colta a pochi giorni dal suo picco di luminosità. Dopo di lui, ma con un distacco di otto ore, sono arrivati anche degli astronomi professionisti, un gruppo di cileni che potevano contare su un moderno telescopio da 4,10 metri collocato a 2700 metri di altitudine, sul Cerro Pachon in Cile. Carico per il successo ottenuto, Balcon bissa con un secondo colpo di acume il 23 febbraio quando riesce a classificare un'altra supernova, la SN2019akq già scoperta venti giorni prima da Atlas -Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, il programma professionale americano di ricerca su supernove e pianetini; si tratta di una stella che si trova nella costellazione del Toro, a 240 milioni di anni luce dalla Terra. Due risultati che partono da Belluno, da un amatore, e che mettono la comunità scientifica davanti ad un nuovo panorama, in cui gli astrofili possono dare un contributo alla ricerca. Al momento, infatti, le supernove scoperte ogni anno sono così tante che gli Osservatori professionali non riescono a classificarne che il 12%.

Alessia Trentin

